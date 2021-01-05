Прогнозы по добыче сырой нефти с "Азери-Чираг-Гюнешли"

В этом году объем добычи сырой нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, составит 171,6 млн баррелей

В этом году объем добычи сырой нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия, составит 171,6 млн баррелей.

Как сообщает Report, об этом говорится в Заключении на проект Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год, подготовленном Счетной палатой.

По информации, чистые доходы от реализации углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики, имеют наибольшую долю в структуре доходов фонда: “Согласно данным фонда, в 2021 году добыча сырой нефти на месторождении “Азери-Чираг-Гюнешли” прогнозируется в объеме 171,6 млн баррелей, что на 3 млн баррелей меньше прогнозного показателя 2020 года (174,6 млн баррелей)".

Напомним, что за 9 месяцев 2020 года прибыль от реализации нефти с месторождения АЧГ составила 2 млрд 894 млн долларов США.

Напомним, что АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).