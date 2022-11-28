Прогнозируется рост доходов Госнефтефонда от транзита

16:28 Прогнозируется, что доходы в бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2023 год от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджана составят 13,9 млн долларов США или 23,6 млн манатов.

Прогнозируется, что доходы в бюджете Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2023 год от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджана составят 13,9 млн долларов США или 23,6 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты об исполнении бюджета ГНФАР за 2023 год.

Согласно документу, в манатном выражении это на 2,2 млн манатов или 10,4% больше соответствующего показателя 2021 года, на 1,8 млн манатов, а также на 8,4% больше официального прогноза на 2022 год.

Увеличение доходов от транзита в 2023 году объясняется повышением тарифов на следующий год с учетом фактора инфляции. В текущем году доходы от транспортировки нефти и газа через территорию Азербайджана прогнозировались в размере 21,8 млн манатов, однако к концу года доходы ожидаются на уровне 12,7 млн манатов или около 58,3% от общих поступлений.