"Новатэк": Мировой рынок СПГ вырастет до 700 млн тонн через 10 лет

Мировой рынок сжиженного природного газа продолжит активно расти в ближайшее время благодаря низким ценам и через 10 лет достигнет объема 700 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава "Новатэка" Леонид Михельсон на открывшейся в Токио международной конференции производителей и потребителей СПГ.

"Мы часто повторяем, что текущие прогнозы аналитиков по потреблению СПГ занижены, и они сами это подтверждают. Три года назад прогнозируемый объем рынка к 2030 году оценивался в 470 млн тонн. Сейчас ожидается, что этот показатель будет достигнут уже к 2025 году, а прогноз на 2030 год - 550 млн тонн. Наша оценка состоит в том, что через 10 лет рынок СПГ вырастет до 700 млн тонн", - сказал он.

По его словам, из-за этой тенденции мировые компании активно наращивают свои активы в области СПГ. "Важным фактором роста являются экологические преимущества газа. Этому уделяется большое внимание в России, Японии и по всему миру", - добавил Михельсон, отметив, что конкурентоспособность СПГ на рынке энергоресурсов будет сохраняться еще долгое время.

Глава "Новатэка" также заявил, что цены на газ все сильнее отвязываются от нефтяных. "Рынок начинает ориентироваться на цены газовых хабов. Наша стратегическая задача за счет новых технологий и логистических решений делать СПГ еще более конкурентоспособным по отношению к другим источникам энергии", - заключил Михельсон.

По итогам 2018 года рынок СПГ, по разным данным, оценивался примерно в 315 млн тонн.