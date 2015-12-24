​Прогноз: В скором времени ожидается рост цен на нефть

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Американский институт нефти (API) и министерство энергетики объявили о резком сокращении нефтяных запасов в США на прошлой неделе. Сразу после новости цена на нефть марки Brent выросла на 3,35% и составила 37,36 долларов/баррель, WTI подорожала на 4,29% - до 37,69 долларов/баррель.

Как сообщает Report, согласно отчету API, на прошлой неделе нефтяные запасы сократились на 3,6 млн. баррелей - до 486,7 млн. баррелей. Аналитики же прогнозируют рост запасов на 1,1 млн. баррель. Министерство энергетики сообщило, что за отчетную неделю, которая завершилась 18 декабря, коммерческие запасы США (исключая стратегические запасы) сократились на 5,9 млн. баррелей - до 484,8 млн. баррелей. Аналитики отмечают вероятность роста запасов на 1,083 млн. баррелей - до 491, 783 млн. баррелей.

За отчетную неделю добыча нефти в США увеличилась на 3 тыс. баррелей в день и достигла 9,179 млн. баррелей в день. Нефтяные запасы на крупнейшем нефтяном терминале страны в Кушинге выросли на 2 млн. баррелей, составив 62,1 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн. баррель - до 220,5 млн. баррелей, хотя аналитики прогнозировали прирост в объеме 1,383 млн. баррелей.

Аналитическая группа Report считает, что цена на нефть обоих сортов в ближайшие дни продолжит расти до 40 долларов/баррель и несколько выше. Рост цен на нефть ожидается в первом квартале 2016 года. Согласно прогнозам, стоимость нефти достигнет 55 долларов/баррель.