Прогноз: В первой половине 2018 года средняя цена на нефть составит 35 долларов/баррель

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Нефть должна опуститься до 40 долларов/баррель для обеспечения баланса на глобальном нефтяном рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, такое мнение высказал глава департамента энергетики инвестиционного банка Seaport Global Майкл Келли.

"Если цены не снизятся, в 2018 году дополнительное предложение на рынке нефти составит 2,2 млн баррелей в сутки", - сказал аналитик.

Seaport Global прогнозирует падение цен на нефть до 20 долларов за баррель и среднюю цену в 35 долларов за баррель в 2018 году.