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    Прогноз: Страны, не входящие в ОПЕК, в следующем году сократят добычу

    Ежесуточная добыча снизится на 600 тыс. баррелей

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в следующем году сократится на 600 тыс. баррелей в сутки с 2,4 млн. баррелей в 2014 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в месячном отчете Международного энергетического агентства: "ОПЕК же в будущем увеличит рыночную долю".

    Отмечено, что резкое падение цен на нефть отразится на всех странах, не входящих в картель, которые будут вынуждены приостановить добычу в короткие сроки. Некоторые входящие в картель страны, в частности, Иран и Ирак, после отмены санкций и урегулирования конфликта планируют увеличить добычу. 

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