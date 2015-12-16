Прогноз: Страны, не входящие в ОПЕК, в следующем году сократят добычу

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Добыча нефти странами, не входящими в ОПЕК, в следующем году сократится на 600 тыс. баррелей в сутки с 2,4 млн. баррелей в 2014 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в месячном отчете Международного энергетического агентства: "ОПЕК же в будущем увеличит рыночную долю".

Отмечено, что резкое падение цен на нефть отразится на всех странах, не входящих в картель, которые будут вынуждены приостановить добычу в короткие сроки. Некоторые входящие в картель страны, в частности, Иран и Ирак, после отмены санкций и урегулирования конфликта планируют увеличить добычу.