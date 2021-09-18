Прогноз: Стоимость нефти в сентябре не превысит $75 за баррель

В сентябре нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 70-75 долларов США за баррель

В сентябре нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне 70-75 долларов США за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на "Финам", об этом сказала аналитик "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent августе снизились на 5%, растеряв спекулятивную премию и вернувшись в нижнюю часть нашего целевого диапазона 70-75 долларов за баррель. В сентябре мы полагаем, что тенденция к удержанию в рамках нижней границы сохранится", - отметила она.

По ее мнению, этому будет способствовать несколько факторов, в том числе завершение автомобильного сезона в США и замедление темпов роста в Китае.

"Кроме того, мы считаем, что на заседании 22 сентября ФРС прямо скажет о сворачивании программы стимулов уже в этом году. На этом фоне мы не видим драйверов для устойчивого роста цен на нефть, несмотря на фактор поддержки в виде ураганов в Атлантике", - добавила Е.Крылова.

Отметим, что по итогам торгов в пятницу стоимость Brent составила 75,31 долларов за баррель США.