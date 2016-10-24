Прогноз: Спрос на нефть в ближайшие 20 лет снизится на 7%

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Совокупный спрос на нефть в мире к 2035 году составит 87 млн. баррелей в сутки, что на 7% ниже текущих показателей в базовом сценарии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в подготовленном консалтинговой компанией VYGON Consulting исследовании. Потребление нефти достигнет своего пика к 2023 году, увеличившись на 3,3% относительно 2015 года до 97 млн. баррелей в сутки.

Основной причиной такого снижения станет сокращение потребления как в автотранспортном, так и в энергетическом секторах. При этом сокращение потребления нефти в странах ОЭСР к 2035 году составит 27%. В развивающихся государствах с 2015 по 2035 год спрос вырастет на 11%, несмотря на его постепенное снижение после 2029 года.

В базовом сценарии VYGON Consulting спрос на моторное топливо к 2035 году сократится до 39,9 млн. баррелей в сутки с 43,2 млн. баррелей в сутки в 2015 году. Потребление автобензина (24% от общего спроса к 2035 году) сократится на 15%. Спрос на дизтопливо (31% от общего спроса к 2035 году) практически не изменится за счет быстрого роста численности коммерческого транспорта и стабильного потребления прочей техникой с двигателями внутреннего сгорания.

"Нефть останется ключевым энергоресурсом в обозримом будущем независимо от темпов развития возобновляемой энергетики и альтернативных технологий в автотранспорте. Тем не менее, спрос на нефтепродукты может снизиться весьма существенно, а достижение пика потребления на фоне увеличения предложения нефти может привести к обвалу цен и ужесточению конкуренции за рынки сбыта", - заключают аналитики.