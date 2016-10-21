Прогноз: Россия и Саудовская Аравия не присоединятся к соглашению об ограничении нефтедобычи

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Зарубежные эксперты ставят под сомнение присоединение России и Саудовской Аравии к соглашению об ограничении нефтедобычи на запланированном на 30 ноября саммите ОПЕК в Вене (Австрия).

Как сообщает Report со ссылкой на İnvesting.com, к такому выводу позволяют прийти иностранные инвестиционные программы России и Саудовской Аравии.

Так, Роснефть недавно вступила в сделку с Trafigura с целью приобретения индийского нефтеперерабатывающего гиганта Essar Oil. Покупка обеспечит Роснефть крупной распределительной сетью для ее собственной нефти на формирующемся рынке Индии. Эта сделка свидетельствует о том, что Роснефть начинает подражать стратегии глобальной диверсификации Aramco. В то же время за последние 5-10 лет компания Aramco совершила стратегические приобретения нефтеперерабатывающих заводов и торговых точек на китайском, корейском и американском рынках, обеспечивая возможность сбыта для своей собственной сырой нефти. Более того, в феврале сама Aramco рассматривала вопрос о покупке 49%-ного пакета акций Essar Oil. Приобретение Роснефти указывает на то, что компания может планировать увеличить добычу нефти и активно ищет новых клиентов и рынки сбыта для нее.

На Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле Путин сказал, что Россия готова участвовать в совместных мерах по ограничению производства. В тот же день генеральный директор Роснефти Игорь Сечин заявил той же аудитории, что крупнейший добытчик нефти в России не станет ограничивать свое производство. Позднее пресс-секретарь Роснефти опроверг эти комментарии и сказал, что если России и ОПЕК удастся достичь соглашения, Роснефть будет его придерживаться. Конечно, Роснефть не станет противоречить Путину, который жестко руководит Россией, однако такие комментарии Сечина указывают на то, что он расценивает вероятность сделки как минимальную.

В то же время представители Саудовской Аравии и России объявили о своих планах провести встречу 22-23 октября. В последний раз, когда министр энергетики России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Аль-Фалих проводили встречу (в кулуарах саммита G20), спекуляции о том, что она может привести к соглашению по замораживанию производства вызвали скачок нефтяных котировок на 4%. На этот раз инвесторам стоит быть менее доверчивыми.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в случае неблагоприятного исхода венского саммита доллар на глобальном валютном рынке укрепится, экономика Китая замедлится, а нефтяные цены резко упадут на фоне повышения нефтяного предложения.