​Прогноз: Ожидается серьезный рост нефтяных цен

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На мировом нефтяном рынке в ближайшие три месяца ожидается рост цен.

Как сообщает Report, после падения до 31 долларов/баррель нефтяные котировки начнут рост и поднимутся до 55 долларов/баррель. На первоначальном этапе ожидается рост цен на нефть до 39, затем до 45 и 55 долларов/баррель. Отметим, что после распространения в январе этого года новости о выводе иранской нефти на мировые рынки цены на нефть снизились до 27 долларов за баррель.

Начинается период, когда нефтяные цены станут более чувствительными к показателям нефтедобычи в США. В США все больше сокращается количество скважин. Так, на прошлой неделе скважины сократились еще на 12 единиц - до 498. Отметим, что максимальное количество нефтяных скважин отмечалось в октябре 2014 года на отметке 1 609 единиц. На сегодняшний день сокращение по сравнению с максимальным показателем составило 69% или 1 111 единиц. Объемы нефтедобычи в США равны 9,2 млн. баррелей в сутки. Максимальная ежесуточная нефтедобыча зафиксирована в июне 2015 года (9,6 млн. баррелей). Несмотря на сокращение количества скважин, компании смогли повысить производительность на 25-30% за счет новых технологий. Наиболее распространенной на сегодняшний день является технология плазменного разрыва пласта (plazma pulse), благодаря которой возможно восстановление скважин на 25-50%. С помощью этого метода даже после традиционных методов нефтедобычи возможно извлечь 90% остаточной нефти из пластов.

Несмотря на развитие новых технологий нефтяной промышленности, нефть всегда являлась ведущим фактором развития глобальной экономики. Падение стоимости нефти приводит к дисбалансу глобального спроса-предложения. Хотя снижение цен является положительным фактором для стран-потребителей, сокращение доходов стран-производителей приводит к уменьшению спроса в глобальном масштабе. В настоящее время мировая экономика столкнулась с той же проблемой. Многие развитые страны столкнулись с риском дефляции. Поэтому падение цен ниже 25 долларов за баррель может парализовать мировую экономику. Колебание цен в пределах 50 долларов/баррель в условиях нынешней экономической конъюнктуры предположительно приведет к определенному оживлению.