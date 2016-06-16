​Прогноз: После 2017 года цены на нефть достигнут 60-70 долларов/баррель

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ ЛУКОЙЛ ожидает восстановления цен на нефть в районе 60-70 долларов за баррель после 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.

В.Алекперов считает, что пик падения нефтяных цен пройден и возобновлять переговоры о заморозке добычи нефти не нужно.

"Критическая ситуация прошла, мы прошли пик падения, думаю, что нефть уже не опустится ниже 30 долларов", - отметил глава компании.