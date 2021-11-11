Прогноз ОПЕК по добыче нефти вне организации не изменился

ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти вне организации в 2021-2022 годах на уровне соответственно 63,6 млн и 66,7 млн баррелей в сутки.

ОПЕК сохранила прогнозы по добыче нефти вне организации в 2021-2022 годах на уровне соответственно 63,6 млн и 66,7 млн баррелей в сутки.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ожидается, что в текущем году добыча нефти среди стран, не входящих в нефтяной картель, вырастет в Канаде, России, Китае, Норвегии, Бразилии, Гайане и Катаре. По таким странам, как Великобритания, Колумбия, Индонезия и Египет прогнозируется снижение показателя.

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре опустились ниже среднего уровня за 5 лет на 206 млн баррелей и ниже показателя 2015-2019 годов на 163 млн баррелей.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.