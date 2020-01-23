Обнародован прогноз по поступлениям в ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ

В 2020 году в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) прогнозируется поступление 5 382,155 млн долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2020 год.

Добыча прибыльной нефти на АЧГ прогнозируется в объеме 99,35 млн баррелей.

В целом доходы фонда от продажи нефти и газа в соответствии с соглашениями о разделе продукции в 2020 году прогнозируются на уровне 6 213,8 млн долларов или 10 563 404,5 тыс. манатов, что в манатном выражении ниже соответствующего показателя за 2018 год на 6 082,2 млн манатов (36,5%) и прогнозного показателя за 2019 год на 4 024,4 млн манатов (27,6%).

От продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз" в фонд поступит предположительно 709,15 млн долларов. Объем прибыльного газа оценивается в 23,5 млн баррелей нефтяного эквивалента. В 2020 году поступления в фонд от продаж с месторождений "Кюрсанги и Гарабаглы" прогнозируются в объеме 1,739 млн долларов, "Сураханы и Гарачухур" - 2,740 млн долларов, "Зых-Говсан"- 2,183 млн долларов, “Мурадханлы-Джафарли-Зардаб” - 0,07 млн долларов, "Нефтчала и Хыллы" - 1,086 млн долларов, “Мишовдаг и Келамаддин” - 0,619 млн долларов, “Кюровдаг” - 4,45 млн долларов, “Балаханы-Сабунчу-Рамана и Кюрдаханы” - 11,157 млн долларов, месторождения блока "Бинагади” - 6,709 млн долларов, “Гум-Дениз" и "Бахар" - 0,772 млн долларов.