​Прогноз: Нефть может подорожать до 250 долларов

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Стоимость барреля нефти к 2040 году может превысить 250 долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на lenta.ru, об этом говорится в очередном докладе Информационного управлении при министерстве энергетики США.

Ведомство подготовило три сценария развития событий - положительный, реалистичный и негативный - с учетом возможных решений Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), других нефтедобывающих стран и динамики спроса на топливо. При позитивном сценарии цены на нефть к 2040 году могут вырасти до 252 долларов. При негативном баррель будет стоить 76 долларов, при реалистичном - 141 доллар.

При этом в минэнерго США ожидают, что мировое энергопотребление вырастет через 25 лет почти на 48%, в основном за счет развивающихся экономик Азии, включая Китай и Индию, которые также будут основными потребителями нефти. Через четверть века нефть, по прогнозу минэнерго США, будет обеспечивать выработку 30% мировой энергии (сейчас - 33%). В то же время будет увеличиваться использование природного газа. К 2040 году его доля достигнет 26%. В 2030-м газ займет второе место по выработке энергии, потеснив уголь. Самыми быстрыми темпами в предстоящие 25 лет будет расти доля возобновляемых источников энергии. В общем объеме производства их доля вырастет до 16%.

Министерство резко повысило прогноз цен на нефть на текущий и следующий год. В 2016 году марка Brent будет в среднем стоить 41 доллар за баррель, а в 2017-м - 51 доллар. Рост по сравнению с предыдущей версией прогноза составил 5 и 10 долларов соответственно.