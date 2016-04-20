​Прогноз: Если нефть подешевеет до 39 долларов, падение цен ускорится

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Если стоимость нефти марки Brent на мировом рынке достигнет 39 долларов/баррель, падение продолжится до 35-36 долларов/баррель. Как передает Report, результаты саммита в Дохе не отразились на ценах на нефть из-за состоявшейся в тот же день забастовки работников нефтегазового сектора Кувейта. В результате, нефтедобыча в Кувейте за один день сократилась на 60,8% и составила 1,12 млн. баррелей в день. Отметим, что до этого ежесуточная нефтедобыча в Кувейте равнялась 2,81 млн. баррелей. По информации на сегодня, забастовка завершена и нефтедобыча возобновлена. Эта новость стала причиной падения утром цен на Brent на 2,1% - до 43 долларов/баррель.

После провала саммита в Дохе Саудовская Аравия заявила о намерении нарастить добычу на 1 млн. баррелей/день сейчас и еще на 1 млн. в ближайшие 6-9 месяцев. Отметим, что ежесуточная нефтедобыча Саудовской Аравии равна 10,5 млн. баррелей. В свою очередь, заместитель министра энергетики России Кирилл Молодцев в своем выступлении на Национальном нефтегазовом форуме в Москве допустил вероятность роста объемов добычи нефти на 100 тыс. баррелей - до 10,81 млн. баррелей/день. Он также считает возможным повышения ежесуточных объемов экспорта на 4,3% - до 5,11 млн. баррелей/день.

Вчера Американский институт нефти (API) обнародовал еженедельный отчет о нефтяных резервах США, согласно которому резервы сырой нефти США выросли на 3,1 млн. баррелей против прогноза инвесторов в 1,6 млн. баррелей.