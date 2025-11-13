Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Прогноз EIA по добыче нефти в Азербайджане на 2026 год остался неизменным

    Энергетика
    • 13 ноября, 2025
    • 09:36
    Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сохранило неизменным прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане на 2026 год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные EIA.

    Согласно прогнозу, EIA ожидает производство жидких углеводородов в Азербайджане в 2026 году на уровне 540 тыс. б/с, что соответствует октябрьскому прогнозу.

    При этом в первом квартале добыча составит 550 тыс. б/с (октябрьский прогноз - 550 тыс. б/с), во втором квартале - 540 тыс. б/с (540 тыс. б/с), в третьем и четвертом кварталах - по 530 тыс. б/с (по 530 тыс. б/с).

    В 2024 году производство жидких углеводородов в стране составило 600 тыс. б/с. В первом квартале оно было на уровне 600 тыс. б/с, во втором и третьем кварталах - по 590 тыс. б/с, в четвертом квартале - 600 тыс. б/с.

    Лента новостей