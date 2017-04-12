Прогноз: Цены на нефть останутся стабильными до середины 2018 года

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Соглашение стран-участниц ОПЕК и не входящих в картель стран будет продлено.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, об этом пишет Bank of America (США).

По мнению аналитиков банка, продление уже полностью учтено в ценах, но его срок составит не шесть месяцев, а три: "Это позволит участникам соглашения занять более гибкую позицию и посмотреть, что будет".

"Перспективы планируемого выхода Saudi Aramco на IPO во второй половине 2018 года сильно мотивируют Саудовскую Аравию продолжить управлять предложением, координируя свои действия с другими производителями. Впрочем, хотя это не является нашим базовым сценарием, мы не исключаем и возобновления ценовых войн за долю рынка", - пишут эксперты банка.