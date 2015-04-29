​Прогноз: Цены на мировом рынке нефти снизятся

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Повышение стоимости нефти на мировом рынке на 20% за последний месяц связано, в основном, с событиями в Йемене. В целом, стоимость нефти марки Brent после достижения 11 января этого года отметки 47,68 долларов/баррель, затем подорожала на 35% и на сегодняшний день составила 65 долларов/баррель. Падение стоимости нефти с середины прошлого года связано с сохранением ОПЕК объемов добычи нефти и ростом производства сланцевой нефти в США.

Как сообщает Report, в ответ на предположения стран-производителей о росте цен до 100 долларов/баррель один из ведущих банков мира - английский Barclays Bank приводит противоположные аргументы.

Эксперты банка считают, что существует пять причин, почему цены на нефть не повысятся. Так, хотя стоимость краткосрочных нефтяных фьючерсных контрактов растет, стоимость долгосрочных нефтяных фьючерсных контрактов продолжает снижаться. Если два месяца назад во фьючерсных контрактах со сроком исполнения январь 2019 года цена на нефть составляла 68,32 долларов/баррель, то сейчас цена равна 66,35 долларам/баррель.

С другой стороны, объем нефтяных резервов США достиг 500 млн. баррелей. Это самая высокая цифра с 1982 года.

В то же время, американские компании-производители сланцевой нефти ожидают роста цен на рынке для того, чтобы начать добычу из тысяч пробуренных скважин. Так, три самые крупные компании-производители владеют 3 400 скважинами. Общее количество скважин составляет около 4 000.

В то же время говорится, что решение Саудовской Аравии не снижать нефтедобычу остается неизменным. Эта страна приняла решение не снижать свою долю на нефтяном рынке в ноябре прошлого года, и уже в марте производство нефти в стране достигло исторического максимума. Вчера саудовский принц Абдель Азиз бин Салман расценил ситуацию на нефтяном рынке как "отличную".

Наряду с этим, производители, трейдеры и другие участники нефтяного рынка начали продавать свои фьючерсные и опционные контракты, стоимость которых продолжает расти. Это говорит о том, что в будущем они не смогут заработать на росте цен.