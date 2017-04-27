Прогноз: Цена на нефть упадет до 40 долларов в случае непродления соглашения

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Цена на нефть, вероятно, опустится до или ниже 40 долларов за баррель, если ОПЕК и страны вне картеля не продлят соглашение об ограничении добычи. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, с этим заявлением выступил глава департамента исследований суверенного фонда Abu-Dhabi Investment Authority Кристоф Руэль на конференции в Дубае.

К. Руэль отметил, что несмотря на максимальный рост цен на нефть с момента вступления в силу соглашения в начале года, наращивание сланцевой нефтедобычи в США мешает ценам подняться выше 50 долларов за баррель. По мнению главы департамента, Иран и Ирак увеличивают свои рыночные доли по мере сокращения добычи Саудовской Аравией.

Отметим, что падение цен ниже 40 долларов в случае непродления соглашения предсказали также аналитик банка Emirates NBD PJSC (Дубай) Эдвард Белл и глава департамента исследований немецкого Commerzbank Евгений Вайнберг.