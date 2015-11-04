​Прогноз: Цена на нефть может подняться до 59 долларов

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent на мировом рынке может подняться до 59 долларов/баррель. Аналитическая группа Report на фоне последних новостей из стран-производителей нефти прогнозирует рост цены на нефть марки Brent. Так, сегодня ожидается снижение еженедельно публикуемых показателей запасов нефти и бензина в США. Ожидается падение темпов роста запасов нефти с 3,38 млн. баррелей на прошлой неделе до 2,8 млн. баррелей, запасов бензина - до 1 млн. баррелей.

"Помимо этого, вчерашние новости из Ливии и Бразилии оказали поддержку росту цен на нефть. Так, Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила о форс-мажорных обстоятельствах в связи с нефтедобычей. Это означает, что компания может приостановить добычу в любой момент. С другой стороны, в Бразилии проходит забастовка работников свыше 40 нефтяных платформ в знак протеста против продажи активов государственной компании Petroleo Brasileiro SA. В итоге, компания объявила о сокращении добычи на 25%", - отмечают аналитики агентства.

По мнению аналитиков агентства, ожидаемый рост цен на нефть будет временным. После кратковременного повышения цен ожидается падение цен в долгосрочной перспективе как следствие отрицательных показателей китайской экономики, выхода на рынок иранской нефти и повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой.