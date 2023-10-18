Профсоюзы приостановили забастовки на СПГ-заводах Chevron в Австралии

Профсоюз решил не возобновлять забастовки на двух предприятиях Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в штате Западная Австралия. Акции протеста начались после срыва переговоров с администрацией об условиях труда.

Профсоюз решил не возобновлять забастовки на двух предприятиях Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) в штате Западная Австралия. Акции протеста начались после срыва переговоров с администрацией об условиях труда.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении профсоюзного альянса Offshore, объединяющего работников газодобывающей и перерабатывающей отраслей.

"94% членов профсоюзной организации проголосовали в поддержку соглашения о приостановке рабочих забастовок <…> на время рассмотрения ключевых условий и стандартов коллективного трудового договора, рекомендованных Австралийской комиссией по труду", - указано в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что профсоюз готов возобновить забастовки на газодобывающих предприятиях Chevron в Горгоне и Уитстоне, прекращенные 22 сентября, после достижения соглашения с администрацией компании. Тогда обе стороны приняли условия сделки, предложенные австралийской Арбитражной комиссией по труду.

Забастовка работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron началась 8 сентября. Это произошло после срыва переговоров с администрацией предприятий об уровне оплаты и условиях труда. По данным Australian Financial Review, два СПГ-завода Chevron в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента ежегодно производят около 24,5 млн тонн сжиженного природного газа, что превышает 5% мировых мощностей. Действия австралийских рабочих привели к скачку цен на газ в Европе на 8%.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.