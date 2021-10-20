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Платформа "Чираг" возобновила работу раньше, чем планировалось

Платформа "Чираг" возобновила работу раньше, чем планировалось Плановые профилактические работы на платформе ”Чираг", начатые 23 сентября, успешно завершены 16 октября, за два дня до запланированного срока.
Энергетика
20 октября 2021 г. 13:54
Платформа Чираг возобновила работу раньше, чем планировалось

Плановая профилактика на платформе ”Чираг" на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", разрабатываемом международным консорциумом во главе BP, успешно завершены на два дня раньше срока 16 октября.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, отметив, что платформа была остановлена на профилактику и ремонт 23 сентября.

Согласно информации, все работы, предусмотренные программой, были выполнены с соблюдением всех требований безопасности. По завершению была возобновлена работа всех систем добычи, первичной обработки и экспорта продукции с платформы. В настоящее время продолжается процесс постепенного наращивания производства нефти.

По ее словам, в рамках программы профилактических и инспекционных работ на платформе "Чираг" были осуществлены различные проекты, включая замену оборудования на факельной установке, модернизацию системы зажигания и другие важные ремонтные работы.

"Основную часть программы составили работы по газлифтному проекту, который позволит продлить срок жизни "Чираг", поддерживая производство с нее и обеспечивая устойчивую добычу", - сказала Баятлы.

Как сообщалось, программа профилактических работ включена в бюджет проекта на 2021 год.

Работа других платформ и экспортные операции продолжались в обычном режиме отметили в ВР.

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Версия на азербайджанском языке “Çıraq” platformasında profilaktik işlər vaxtından əvvəl başa çatıb

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