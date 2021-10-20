Платформа "Чираг" возобновила работу раньше, чем планировалось

Плановая профилактика на платформе ”Чираг" на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", разрабатываемом международным консорциумом во главе BP, успешно завершены на два дня раньше срока 16 октября.
Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan, отметив, что платформа была остановлена на профилактику и ремонт 23 сентября.
Согласно информации, все работы, предусмотренные программой, были выполнены с соблюдением всех требований безопасности. По завершению была возобновлена работа всех систем добычи, первичной обработки и экспорта продукции с платформы. В настоящее время продолжается процесс постепенного наращивания производства нефти.
По ее словам, в рамках программы профилактических и инспекционных работ на платформе "Чираг" были осуществлены различные проекты, включая замену оборудования на факельной установке, модернизацию системы зажигания и другие важные ремонтные работы.
"Основную часть программы составили работы по газлифтному проекту, который позволит продлить срок жизни "Чираг", поддерживая производство с нее и обеспечивая устойчивую добычу", - сказала Баятлы.
Как сообщалось, программа профилактических работ включена в бюджет проекта на 2021 год.
Работа других платформ и экспортные операции продолжались в обычном режиме отметили в ВР.