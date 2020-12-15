Профицит нефти в мире может достичь 0,6 млрд баррелей в 2021 году

Глобальный спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это ожидалось в апреле, когда страны ОПЕК+ договорились о новом механизме сокращения добычи

Рынок нефти может войти в 2021 год с переизбытком запасов в 625 млн баррелей относительно уровня на конец 2019 года, темпы восстановления спроса оказались медленнее, чем это ожидалось весной.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском отчете Международного энергетического агентства (IEA).

"Наши расчеты показывают, что глобальный рынок нефти будет иметь переизбыток запасов в объеме 625 млн баррелей в начале 2021 году относительно уровня декабря 2019 года", - отмечают эксперты. По их оценкам, если темпы потребления в Китае останутся нейтральными, то рынок сможет поглотить из этих запасов 183 млн баррелей и к июлю прийти к дефициту запасов нефти относительно конца 2019 года.

В IEA считают, что глобальный спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это ожидалось в апреле, когда страны ОПЕК+ договорились о новом механизме сокращения добычи. Кроме того, растет производство нефти в Ливии, для этих объемов также требуется найти место на рынке. "Поэтому решение ОПЕК+ более мягко, чем планировалось ранее, нарастить добычу нефти с января отражает понимание того, что рынок нефти все еще остается хрупким и требует аккуратного регулирования", - резюмируют в IEA.

В октябре (данные по запасам всегда публикуются с двухмесячным лагом) запасы стран ОЭСР снизились на 55,3 млн баррелей, до 3,129 млрд баррелей. На этом уровне они были на 183,4 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня.