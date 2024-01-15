Профессор: Миру необходимо переходить на зеленые источники энергии

Политики могут и должны реагировать на климатические изменения напрямую, «озеленяя» свои источники энергии, отказываясь от ископаемого топлива в угоду более экологичных альтернатив.

Политики могут и должны реагировать на климатические изменения, "озеленяя" источники энергии в своих странах, отказываясь от ископаемого топлива в пользу экологичных альтернатив.

Как передает Report об этом сказала профессор экономики Королевского колледжа Лондона Гюльчин Озкан (Gulcin Ozkan).

Профессор считает, что Конференция ООН по изменению климата (COP), очередная 29 сессия которой пройдет в будущем году в Азербайджане, является прекрасной возможностью добиться от стран четких обязательств по обеспечению перехода к зеленой энергетике.

"Эти переговоры сопряжены с трудностями, учитывая разнообразие национальных приоритетов стран. Например, на СОР 28 в Дубае впервые прозвучал обнадеживающий призыв к глобальному отказу от ископаемого топлива, однако не были указаны конкретные сроки и определены четкие обязательства по финансовой поддержке менее развитых стран в процессе перехода на зеленую энергию", - сказала она.

По словам Озкан, необходимо проводить политику стимулирования инвестиций в более экологически чистые сектора. В качестве примера она назвала налог на выброс углекислого газа.

"Центральные банки стран все чаще вынуждены разрабатывать денежно-кредитную и правовую политику для поддержки "зеленых" преобразований", - подчеркнула она.

Отметим, что COP является на сегодняшний день высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). 11 декабря в рамках COP28 в Дубае, Азербайджан был официально объявлен председателем 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29, которая пройдет в нашей стране в ноябре этого года и даст Азербайджану возможность продвигать свою климатическую повестку в мире.