​Профессор Института геологии и геофизики: Нефтегазовые резервы Каспия превышают подсчитанные запасы

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Углеводородные резервы азербайджанского сектора Каспия превышают подсчитанные запасы. На сегодняшний день имеется примерно 24-25 перспективных нефтегазовых структур.

Об этом Report cообщил доктор геолого-минералогических наук, профессор Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Фарид Дадашов.

Он отметил, что общий объем углеводородных запасов всех структур составляет приблизительно 10 трлн. кубометров.

По словам Ф.Дадашова, в основном, это запасы газа и конденсата: "Объем запасов будет уточнен после открытия перспективных структур. Подробно об этих структурах дается информация в ходе многолетних сейсмических исследований азербайджанских ученых".

Он также отметил, что объем запасов, добыча которых возможна на сегодняшний день, подсчитывается в шельфовой зоне моря: "Существует необходимость проведения разведывательных работ на еще больших морских глубинах. Это требует больших затрат и сопряжено с риском".