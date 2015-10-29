Проекты SOCAR в Турции успешно реализуются

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Инвестиционные проекты Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции успешно реализуются. Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выразив отношение к распространяемым в последние дни в турецких СМИ новостям: "Вполне вероятно, что определенные силы хотят бросит тень на крупное политическое и экономическое объединение Азербайджан-Турция".

Р.Абдуллаев добавил, что проекты SOCAR в этой стране успешно реализуются: "Проект TANAP продвигается высокими темпами. Сейчас проводится укладка труб и сварочные работы. В этом проекте мы имеем хорошие результаты".

"Строительство нефтеперерабатывающего завода Star продолжается. Здесь работы опережают программу. Строительство порта Petlim находится на стадии завершения, устанавливаются краны. Порт начнет принимать грузы в первом квартале следующего года. Эти результаты, полученные экономическим объединением Азербайджан-Турция, могут кому-то не нравиться. Это нормально", - подчеркнул президент SOCAR.