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    Проект "Южный поток" может быть реализован

    Об этом заявил атташе по торговле России в Болгарии Игорь Илингин

    Баку.15 февраля. REPORT.AZ/ Газопроводный проект "Южный поток", приостановленный в 2014 году, возможно, будет реализован. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на бизнес-форуме в болгарской Варне заявил атташе по торговле России в Болгарии Игорь Илингин.

    "Вероятно, проект будет реализован", - сказал Илингин.

    Отметим, что Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

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