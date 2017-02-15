Проект "Южный поток" может быть реализован

Баку.15 февраля. REPORT.AZ/ Газопроводный проект "Южный поток", приостановленный в 2014 году, возможно, будет реализован. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на бизнес-форуме в болгарской Варне заявил атташе по торговле России в Болгарии Игорь Илингин.

"Вероятно, проект будет реализован", - сказал Илингин.

Отметим, что Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").