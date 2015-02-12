Вице-президент Еврокомиссии: Проект Южного газового коридора является приоритетом для ЕС

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Проект Южного газового коридора является приоритетом для Евросоюза".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович.
Он высоко оценил первое заседание консультативного совета проекта Южного газового коридора, которое состоялось сегодня в Баку.
"Все министры четко поддержали проект, мы также договорились, что будем работать на основе плана действий для дальнейшего продвижения проекта Южный газовый коридор", - отметил Шевчович.
Вице-президент подчеркнул важность его реализации для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.
Шевчович заявил, что "сложная обстановка в Украине негативно влияет на поставки газа в Европу", в связи с чем Европе особенно важно диверсифицировать поставки энергоресурсов. "Поэтому проект Южного газового коридора настолько важен" ,- добавил Шевчович.
Он выразил надежду, что ситуация в Украине и на Ближнем востоке стабилизируется.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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