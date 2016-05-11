Проект Южного газового коридора привлечет крупные инвестиции осенью

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В сентябре-октябре этого года начнется процесс привлечения кредитов на реализацию проекта Южного газового коридора от Европейского инвестиционного банка и Азиатского банка развития. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев напомнил, что ЗАО "Южный газовый коридор" в этом году разместил под государственные гарантии эмиссию облигаций на сумму 1 млрд. долларов. В конце года посредством размещения облигаций будут привлечены средства в объеме 1,5 млрд. долларов.

Президент SOCAR подчеркнул, что с банками ведутся переговоры по финансированию проектов Южного газового коридора, а также продолжаются обсуждения с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития: "В целом, на проекты ЮГК планируется привлечь долгосрочные кредиты в объеме 7 млрд. долларов под низкие процентные ставки".

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%.