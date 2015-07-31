​Проект "Турецкий поток" заморожен

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Турция и Россия не достигли результатов в переговорах по проекту "Турецкий поток", вследствие чего обсуждения по данному вопросу прекратились. Как передает Report, об этом сообщили Reuters анонимные источники.

По информации источника, в ходе обсуждений проекта "Турецкий поток" Россия потребовала одновременного принятия решений по ряду не связанных друг с другом вопросов, требующих поэтапного решения.

Одной из основных проблем считается отказ России подписать документ о предоставлении турецкой стороне скидки в 10,25%.

Отметим, что в июле "Газпром" расторг контракт с итальянской Saipem на строительство первой нитки трубопровода.

Напомним, что по трубопроводу, открытие которого запланировано в 2017 году, в Турцию ежегодно будет транспортироваться 15,75 млрд. кубометров, а с 2020 года - в Южную Европу через Грецию - 63 млрд. кубометров природного газа.