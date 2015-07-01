​Проект "Турецкий поток" отложен

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Заключение соглашения по проекту "Турецкий поток" отложено до октября из-за того, что стороны не смогли достичь договоренности по вопросу стоимости поставляемого из России в Турцию газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, российский Газпром и турецкая компания BOTAŞ в течение шести месяцев не смогли договориться о цене на газ, в результате чего строительство проекта стоимостью 15 млрд. долларов было отложено.

Отметим, что на сегодняшний день Турция является второй крупной страной-импортером российского газа в объеме 10 млрд. долларов в год. По информации Bloomberg, если стороны договорятся о цене, подписание соглашения состоится уже в этом году. Ожидается, что мощность газопровода составит 63 млрд. кубометров в год.