​Проект TAP реализован на 87%

Работы по проекту Трансадриатического газопровода (TAP) завершены на 87%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консорциум.

На сегодняшний день уложено 98% труб, восстановлено 93% территорий вдоль маршрута TAP в Греции, Албании и Италии.

Работы на терминале в Италии успешно продолжаются.

Более 85% работ на компрессорных и измерительных станциях TAP также завершено. Установка труб на морском участке продолжается в соответствии с графиком.

Отметим, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (- 820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.