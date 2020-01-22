Глава компании: Проект TANAP - самое большое достижение в рамках коридора Восток-Запад

Проект Транскаспийского газопровода в регионе очень важен для устойчивого энергоснабжения Европы. Мы подробно обсудили этот проект с представителями США и России.

Об этом сообщил Report председатель правления энергетической и инвестиционной компании Damnus Нусрет Джомерт в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Каспийский форум, проходящий в рамках мероприятия, является одним из важнейших форумов.

Отметим, что США заинтересованы в Транскаспийском проекте больше, чем Европа. Одним из основных препятствий на пути реализации проекта является неопределенность касательно правового статуса Каспийского моря.

В соответствии с соглашением, подписанным в начале 2000 года, Туркменистан должен был экспортировать 16 млрд кубометров газа в Турцию и 14 млрд кубометров в Европу по Транскаспийскому газопроводу. Несмотря на то, что Азербайджан рассматривался в качестве транзитной страны в этом проекте, он стал крупным экспортером "голубого топлива", благодаря разведке газовых месторождений "Шахдениз-1" и "Шахдениз-2".

"Самым большим достижением в коридоре Восток-Запад является проект TANAP. Хотя многие проекты исключены из повестки дня, этот проект уже реализован", - сказал Джомерт.