ЕК: Проект строительства "Турецкого потока" в Грецию должен соответствовать нормам ЕС

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Проект строительства Россией газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря через Турцию в Грецию должен полностью соответствовать нормам ЕС. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь замглавы Еврокомиссии по делам Энергетического союза Мароша Шефчовича Анна-Кайса Итконен.

"Мы готовы дать техническую оценку этому проекту, но лишь тогда, когда мы сможем увидеть его детали. В отношении этого проекта, также как и в отношении "Южного потока", мы можем сказать, что все газотранспортные проекты на территории Евросоюза должны в полном объеме соответствовать нормам ЕС", - заявила пресс-секретарь.