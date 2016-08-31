Проект "Шахдениз-3" позволит увеличить объемы экспорта азербайджанского газа на 15 млрд. кубометров

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В рамках третьего этапа разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия, после 2030 года появится возможность экспорта дополнительного газа в объеме 15 млрд. кубометров.

Как передает Report, об этом заявила ведущий научный сотрудник Центра стратегических исследований при президенте Азербайджана Гюльмира Рзаева.

По словам Г.Рзаевой, помимо месторождения "Шахдениз", имеются возможности для экспорта газа с других месторождений: "После 2021-2022 годов мы получим возможность экспортировать газ в объеме 5 млрд. кубометров с месторождения “Абшерон”, 5-7 млрд. кубометров с месторождений “Умид” и "Бабек", 4-5 млрд. кубометров с глубоководной части блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли". В то же время в 2030-2035 годах будут созданы условия для экспорта газа в объеме 15 млрд. кубометров в рамках проекта "Шахдениз-3”.

Представитель ЦСИ отметила, что годовой спрос на газ в Азербайджане вырастет до 30%: “В настоящее время в стране самым крупным потребителем газа является ОАО “Азерэнержи”. Государственная стратегия предусматривает сокращение объемов потребления газа данной компанией. Наряду с этим, в стране 92% абонентов в секторе населения обеспечены газом. Сейчас спрос на газ составляет 10,5 млрд. кубометров в год, однако после 2030 года эта цифра увеличится до 13,5 млрд. кубометров”.

Г.Рзаева также не исключила возможность экспорта “Газпромом” российского газа в Европу посредством TAP.