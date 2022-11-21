Проект поставок газа в Европу предусматривает оценку инфраструктуры в Грузии и Азербайджане

Первым этапом на пути к осуществлению проекта поставок газа в Европу является оценка соответствующей инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана. Энергопроект предусматривает транзит азербайджанского газа по территории Грузии через Черное море в р

Первым этапом на пути к осуществлению проекта поставок газа в Европу является оценка соответствующей инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана. Энергопроект предусматривает транзит азербайджанского газа по территории Грузии через Черное море в разжиженной форме в Румынию, откуда энергоноситель поступит в Венгрию и другие восточноевропейские страны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге.

"В первую очередь нужно иметь полную картину, чтобы была оценка, далее сформировался детальный план действий, что поручено рабочим группам. И поэтапно начнем выполнять этот план, в том числе привлекать инвестиции в этом направлении", - сказал Давиташвили.

По его словам, вопрос осуществления энергопроекта с участием Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии обсуждался в ходе визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Тбилиси. Позже о важности альтернативных источников поставки энергересурсов в Европу заявил в ходе визита в Грузию еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархеи.

"Исходя из текущих процессов, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках поставок газа, когда все говорят о диверсификации энергоснабжения, этот проект получит особую актуальность", - сказал Давиташвили.