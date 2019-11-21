Проект поставки азербайджанской нефти в Европу по новому маршруту вновь среди перспективных энергопроектов ЕС - ЭКСКЛЮЗИВ

Европейская комиссия в очередной раз включила проект строительства нефтепровода Броды (Украина) - Плоцк "Адамова застава" (Польша) в список проектов общей заинтересованности PCI для реализации трансграничной энергетической инфраструктуры в Евросюзе.

Об этом сообщил Report генеральный директор Международного трубопроводного предприятия "Сарматиа" Сергей Скрипка.

«Окончательный список [четвертый по счету] должен быть утверждён Европарламентом в начале 2020 года», - сказал С.Скрипка.

Отметим, что новый список представляет собой баланс между тремя основными целями: устойчивое развитие, доступность и безопасность энергопоставок.

Говоря о ходе подготовки к реализации проекта, гендиректор «Сарматиа» отметил, что в настоящее время с соучредителями согласовывается план работы на будущий год: «От бюджета зависят этапы работ, которые будут включены в план деятельности на 2020 год. Утверждение финансового плана и плана работы проекта ожидается в течение декабря».

Напомним, что этим летом в ходе ежегодного собрания акционеров МТП было принято решение об увеличении уставного капитала "Сарматиа" на 1,391 млн злотых (примерно 320 тысяч евро). В настоящее время капитал компании составляет 26,9 млн польских злотых или 6,2 млн евро.

Согласно технико-экономическому обоснованию проекта, утвержденного в прошлом году, ожидается, что основными потребителями нефти, транспортируемой по этому трубопроводу, станут НПЗ Польши и Германии. По словам С.Скрипка, основной сферой деятельности "Сарматиа" будет оказание услуг по поставкам ресурсов Каспийского региона в Европу.

Общая стоимость проекта составляет 360 млн евро.

Отметим, что МТП "Сарматиа" было создано 12 июля 2004 года "Укртранснафтой" и польской компанией PERN Przyjazn. Участниками МТП "Сарматиа" являются Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR (25,32%), грузинская Georgian Oil and Gas Corporation Ltd (GOGC) (16,09%), украинская "Укртранснафта" (28,79%), польская Przedsiebiorstwo Eksploatacji Rurociagow Naftowych Przyjazn S.A. (28,79%) и литовская AB Klaipedos Nafta (1%).

Нефтепровод Броды-Плоцк (Адамова застава) является единственной на сегодняшний день недостающей частью Евроазиатского нефтетранспортного коридора. В результате реализации этого проекта страны Каспия получат дополнительный надежный маршрут для поставок своей нефти на европейский рынок, круг новых покупателей, а также расширятся их возможности по работе на смежных рынках. Протяженность трассы составит 377 километров, из которых 120 километров нефтепровода будут построены на территории Украины, 257 километров - Польши.