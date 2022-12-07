Продукции в Азербайджане будет присваиваться энергокласс в соответствии с показателем энергосбережения

В случаях, предусмотренных техническими регламентами в Азербайджане, энергетический класс A+, A++, A+++ может быть присвоен продукции в соответствии с показателями энергосбережения.

В случаях, предусмотренных техническими регламентами в Азербайджане, энергетический класс A+, A++, A+++ может быть присвоен продукции в соответствии с показателями энергосбережения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Правилах маркировки продукции, связанной с энергопотреблением", утвержденных Кабинетом министров.

Согласно правилам, классификация обозначается буквами латинского алфавита от A до G и цветом, соответствующим каждой букве, обозначающим энергосбережение (от красного для буквы G до темно-зеленого для буквы A).