О нас

Продукции в Азербайджане будет присваиваться энергокласс в соответствии с показателем энергосбережения

Продукции в Азербайджане будет присваиваться энергокласс в соответствии с показателем энергосбережения В случаях, предусмотренных техническими регламентами в Азербайджане, энергетический класс A+, A++, A+++ может быть присвоен продукции в соответствии с показателями энергосбережения.
Энергетика
7 декабря 2022 г. 10:38
Продукции в Азербайджане будет присваиваться энергокласс в соответствии с показателем энергосбережения

В случаях, предусмотренных техническими регламентами в Азербайджане, энергетический класс A+, A++, A+++ может быть присвоен продукции в соответствии с показателями энергосбережения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Правилах маркировки продукции, связанной с энергопотреблением", утвержденных Кабинетом министров.

Согласно правилам, классификация обозначается буквами латинского алфавита от A до G и цветом, соответствующим каждой букве, обозначающим энергосбережение (от красного для буквы G до темно-зеленого для буквы A).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Products in Azerbaijan to be assigned energy class in accordance with energy saving indicator
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda enerji qənaəti göstəricilərinə malik məhsullara enerji sinfi verilə bilər

Экслюзивные новости

Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
Назначен новый пресс-секретарь SOCAR
2 декабря 2022 г. 20:12
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
Мамед Керимов: Эффективность местных стартапов возрастет после создания инфраструктуры в Карабахе
2 декабря 2022 г. 11:10
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
Генсек: В следующем году ОТГ проведет масштабные мероприятия по популяризации Шуши
29 ноября 2022 г. 14:15
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi