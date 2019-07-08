Продолжаются работы по созданию энергокольца Азербайджан-Грузия-Россия

Для Грузии и Азербайджана очень важен вопрос устойчивости и надежности энергосистем.

Об этом грузинскому бюро Report заявил член правления Грузинской государственной электросистемы Георгий Амузашвили.

По его словам, ведутся работы по созданию единого кольца между электроэнергетическими системами Грузии, Азербайджана и России: "В настоящее время обсуждается очередная встреча операторов энергосети трех стран. Встреча запланирована на сентябрь в Баку или Гяндже".

В мае этого года в Тбилиси прошла встреча операторов энергетической сети Азербайджана, Грузии и России. На встрече приняли участие представители ОАО "Азерэнержи", АО "Грузинская государственная электросистема" и АО "Системный оператор единой энергетической системы" (Россия). Стороны обсудили возможность объединения энергосистем трех стран, что позволит значительно повысить стабильность энергосистем Грузии, Азербайджана и России.