Продолжается строительство платформы №10 для месторождения “Западный Абшерон”

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ По заказу Производственного объединения "Азнефть" SOCAR продолжается строительство стационарной морской платформы №10 для месторождения “Западный Абшерон”.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, трест “Нефтгазтикинти” является генеральным подрядчиком объекта, строящегося по проекту Научно-исследовательского проектного института нефти и газа.

Отмечается, что платформа, предназначенная для бурения 10 скважин, будет построена на 9 опорных блоках и размещена на глубине 13,5 м. Объект общей площадью 3 480 кв. м будет состоять из производственных и жилых площадей, в том числе 4 посадочных площадок, 7 причалов, 9 промежуточных секций. Производственные и жилые площади будут соединены друг с другом с помощью 2 пешеходных мостов. На строительство платформы планируется израсходовать 2 113 тонн металла. Уже установлены опорные блоки, промежуточные секции, пешеходные мосты, посадочные площадки, причалы, резервуары для сточных вод, вбиты 54 сваи, завершены сварочные и укрепительные работы.

Отметим, что из пробуренных на платформе скважин будет добываться 1200-1500 тонн нефти в сутки.