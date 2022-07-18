Продолжается энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что подписанный президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен “Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" открывает большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества по различным направлениям в энергетической сфере.

На мероприятии обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора, сотрудничества в области декарбонизации, энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, электроэнергии, технологий “зеленой энергии”.