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Продолжается энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС

Продолжается энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.
Энергетика
18 июля 2022 г. 20:22
Продолжается энергетический диалог между Азербайджаном и ЕС

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане комиссаром Европейского Союза по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что подписанный президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен “Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским Союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере" открывает большие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества по различным направлениям в энергетической сфере.

На мероприятии обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора, сотрудничества в области декарбонизации, энергетического перехода, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, электроэнергии, технологий “зеленой энергии”.

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Версия на английском языке ФотоEnergy dialogue between Azerbaijan and EU continues
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Aİ arasında enerji dialoqu davam edir

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