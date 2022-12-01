Продлен срок действия меморандума по запуску Вертикального газового коридора

Продлен меморандум о взаимопонимании по реализации Вертикального газового коридора.

Продлен срок действия меморандума о взаимопонимании по реализации проекта Вертикального газового коридора.

Как сообщили Report в проектная компании ICGB, меморандум в Афинах подписали болгарские ICGB AD, Bulgartransgaz EAD, греческие DESFA S.A, Gastrade S.A, венгерский FGSZ LTD и румынский SNTGN TRANSGAZ S.A..

Компания отметила, что принятый документ направлен на сотрудничество между компаниями в вопросах реализации проекта Вертикального газового коридора, который соединит Болгарию, Грецию, Румынию и Венгрию, позволяя транспортировать природный газ.

Отметим, что газопровод Греция-Болгария (İGB) введен в коммерческую эксплуатацию в начале октября. IGB предусматривает транспортировку в Болгарию "голубого топлива", добытого в рамках II этапа эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря. Государственная компания Bulgargaz EAD подписала контракт с консорциумом "Шахдениз" на поставку 1 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз-2". Азербайджанский природный газ сможет удовлетворить 25-30% потребностей Болгарии.

150 километров трубопровода общей протяженностью 182 километров пролегают через территорию Болгарии. Годовая пропускная способность трубопровода предполагается в объеме 3-5 млрд кубометров.