Британский эксперт: Деятельность SOCAR в сфере СПГ - разумное продолжение стратегии диверсификации нефтегазового бизнеса

Деятельность Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в сфере продажи сжиженного природного газа (СПГ) является естественным продолжением разумной стратегии диверсификации бизнеса в цепочке поставок нефти и газа.

Об этом Report сказал эксперт в области энергетики, руководитель программы Управления нефти и газа в Университете Восточного Лондона Славомир Рашевски.

По его мнению, в настоящее время спрос на сжиженный природный газ на мировом рынке растет. Мелкие и более масштабные проекты СПГ приобретают все большее значение, и для нефтегазовых компаний есть множество вариантов для рассмотрения.

«Азербайджанская госнефтекомпания уже вовлечена в бизнес по торговле СПГ. Участие компании в сфере продажи СПГ, по-видимому, является естественным продолжением разумной стратегии диверсификации бизнеса в цепочке поставок нефти и газа», - отмечает эксперт.

Эксперт Славомир Рашевски "Kомпания укрепляет свои позиции на рынке, что обеспечит основу для дальнейшего развития и возможных инвестиций в бизнес СПГ".

С. Рашевски подчеркивает, что SOCAR все больше расширяет участие в регионе, в том числе в области нефтехимии.

«На мой взгляд, компания укрепляет свои позиции на рынке, что обеспечит основу для дальнейшего развития и возможных инвестиций в бизнес СПГ», - сказал С. Рашевски.

Эксперт отмечает, что причина роста спроса на СПГ происходит, в основном, благодаря энергоемкости ВВП Китая и Индии.

«В Китае наблюдалось замедление спроса в прошлом году по сравнению с предыдущими годами, когда рост спроса на СПГ был ошеломляющим и несколько неустойчивым. Естественно, Европа является еще одним важным центром спроса СПГ, где уже имеются значительные возможности для импорта. К примеру, немецкий терминал СПГ добавил дополнительные мощности, что сделал ранее и польский терминал СПГ», - отмечает эксперт.

По мнению С. Рашевски, несмотря на то, что трубопроводный газ остается в спросе, в особенности на европейском континенте, некоторые ключевые рынки будут в основном закупать СПГ, как в случае с Индией, а Китай, вероятно, продолжит свою импортную стратегию, сосредоточившись как на трубопроводном газе, так и СПГ.

Отметим, что SOCAR Trading начал экспортировать СПГ с 2017 года. В короткие сроки компания увеличила продажи СПГ более чем в 4 раза. Компания осуществляет трейдинг СПГ других стран. Сфера деятельности SOCAR Trading охватывает страны Европы, Азии и Америки.