Продавцы газа заработали на американцах 11 млрд долларов

Обрушившиеся на Техас морозы нанесли ущерб инфраструктуре на 80-90 миллиардов долларов США

Более 11 миллиардов долларов США за пять дней заработали продавцы газа во время аномальных холодов в Техасе в феврале 2021 года.

Как передает Report, к такому выводу пришел Bloomberg после изучения интервью руководителей энергетических компаний и финансовых отчетов.

Так, компания Energy Transfer, занимающаяся транспортировкой и хранением нефти и газа, показала рекордную квартальную прибыль за всю историю наблюдений, более чем в три раза увеличив результат своего предыдущего лучшего квартала. "Участники энергетического рынка использовали катастрофу и не попытались остановить заоблачный рост цен", — заявил мэр Сан-Антонио Рон Ниренберг. В самой компании считают, что многолетние инвестиции в инфраструктуру доказали свою состоятельность, обеспечив поставки в критический момент, в отличие от конкурентов. Цены были установлены рынком, отметили в Energy Transfer.

Агентство выяснило, что за несколько дней до массовых отключений электроэнергии в Техасе производители начали резко сокращать добычу природного газа в Пермском бассейне, что привело к огромному скачку цен. Теперь следующие несколько лет жители штата будут оплачивать газ по повышенному тарифу, поскольку коммунальным службам необходимо компенсировать потери. "Эти незаконные доходы будут поступать из карманов простых людей", — заявили в коммунальной службе Сан-Антонио.

"Если вы производите вдвое меньше газа, чем обычно, но продаете его в 70-100 раз дороже, то такая математика работает на вас. Это была самая замечательная неделя в истории газового рынка", — анонимно поделился с агентством мнением руководитель одной из компаний.

Напомним, что обрушившиеся на Техас морозы нанесли ущерб инфраструктуре на 80-90 миллиардов долларов США. Примерно половину этой суммы составили потери экономики США из-за нарушения цепочек поставок, еще на 35 миллиардов долларов США пострадала инфраструктура, в том числе лопнувшие трубы. В середине февраля температура опускалась до минус 13 градусов при климатической норме в 5-10 градусов тепла.