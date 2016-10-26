Процесс перехода к возобновляемым источникам энергии во всем мире ускоряется

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Около 500 тыс. солнечных панелей устанавливались ежедневно в прошлом году, что привело к рекордному росту "зеленых" источников электроэнергии, которые обогнали уголь по объему мощностей. Как сообщает Report со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), в 2015 году в таких странах как Китай каждый час запускались две ветряные турбины, что вынудило МЭА резко изменить свой прогноз относительно темпов роста использования возобновляемых источников энергии.

"Мы наблюдаем трансформацию на мировом рынке электроэнергии, в котором лидируют возобновляемые источники. Так, средняя стоимость новых наземных ветряных установок снизилась на 30% в период с 2010 по 2015 год. А стоимость новых солнечных панелей снизилась более чем на 60%" - сказал исполнительный директор агентства Фатих Бирол.

По данным агентства, затраты сократятся в течение следующих 5 лет в среднем на 15% на ветряные установки и на 25% – на солнечные панели. В прошлом году было установлено рекордное число "зеленых" установок - 153 гигаватта. В основном это были ветряные и солнечные установки. Общий объем превышает общую мощность в Канаде.

Электростанции на угле в 2015 году давали почти 39% мировой энергии, а возобновляемые источники, включая более старые ГЭС, 23%, говорится в отчете МЭА. В отличие от электростанций на угле, ветряные и солнечные установки не могут постоянно генерировать электроэнергию, поэтому за год они генерируют меньше энергии, несмотря на то, что у них такой же уровень мощности или даже выше.

Тем не менее, агентство полагает, что доля возобновляемых источников вырастет до 28% к 2021 году.



