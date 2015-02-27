Пробурена новая скважина в газохранилище "Гарадаг"

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Завершены буровые работы на скважине №483 месторождения "Гарадаг" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, скважина пробурена до горизонта VIIA Трестом комплексных буровых работ по заказу Управления по эксплуатации газохранилищ. Скважина будет использоваться в весенне-летний период для закачивания газа.

Отметим, что в скважину №483 ежесуточно будет закачиваться 100 тысяч кубометров газа.