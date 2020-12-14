Природный газ в Европе подорожал до 21-месячного максимума

Европа в декабре 2020 года активно расходует запасы газа из подземных хранилищ

Спотовая цена газа на голландском хабе TTF (контракт «на сутки вперед») с поставкой в понедельник выросла до 199,7 долларов США на тысячу кубометров по сравнению с предыдущим локальным максимумом в 194,9 долларов США на торгах с поставкой в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это максимальное значение за 21 месяц.

Европа в декабре 2020 года активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. Динамика отборов за первые 12 дней говорит, что по итогам месяца из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд куб. м газа, что станет вторым результатом за историю после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

В период закачки газа в ПХГ Европы в этом году (с апреля по октябрь) средняя цена на споте сложилась на уровне 82 доллара США /тыс. кубометров (минимум 34 доллара США/тыс. куб. м, максимум 168 долларов США/тыс. куб. м). Отношение цен закачки к текущей цене на рынке создает для владельцев запасов сильные стимулы для вывода этого газа на рынок с фиксацией 2-кратной, а то и 3-кратной прибыли.

На данный момент уровень заполненности европейских ПХГ составляет 81,16%, что ненамного превосходит средний показатель за предыдущие пять сезонов (78,14%).

Поступление газа в трубопроводную сеть Европы через терминалы СПГ в декабре 2020 года снижается по отношению к декабрю 2019 года на 35%. Примерно такая же динамика характерна для всего IV квартала 2020 года (-30% в октябре и -39% в ноябре).

Напомним, что стоимость природного газа на американской площадке Henry Hub в ноябре составила в среднем 2,61 доллара США за миллион британских тепловых единиц (mmbtu) против 2,39 доллара США/mmbtu месяцем ранее.