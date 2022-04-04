Природный газ из России больше не поступает в прибалтийские страны

С начала апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России.

С начала апреля в страны Балтии - Латвию, Литву и Эстонию - больше не поступает природный газ из России.

Как передает Report, об этом сообщил Латвийскому радио председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

По его словам, газ доставляют два поставщика - Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Руководитель Conexus подчеркнул, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ.

"Если еще и были сомнения, можно ли рассчитывать на российские поставки, то эти события ясно показывают, что с точки зрения надежности полагаться на них фактически больше нельзя. С точки зрения энергетической безопасности государства однозначно нужно решать вопрос о строительстве второго СПГ-терминала - чем быстрее, тем лучше", - сказал Барисс.

Он отметил, что в Инчукалнском газохранилище в настоящее время нетипично много газа для этого периода - 7,6 террават-часов. Это почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы причин для обеспокоенности нет.