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Принята корпоративная стратегия SOCAR до 2035 года

Принята корпоративная стратегия SOCAR до 2035 года Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR).
Энергетика
14 октября 2021 г. 12:40
Принята корпоративная стратегия SOCAR до 2035 года

Состоялось заседание Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании (SOCAR).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азербайджанский инвестиционный холдинг.

На заседании была принята "Корпоративная стратегия компании до 2035 года". Новая стратегия, разработанная в соответствии с требованиями IV промышленной революции (Industry 4.0), будет направлена на устойчивое развитие таких сфер, как цифровизация производственного цикла, поддержка инноваций, усиление кадрового потенциала, а также определение основных направлений интеграции стоимостной цепочки, координацию будущей деятельности нефтегазовой промышленности. Корпоративная стратегия до 2035 года позволит SOCAR построить более многогранный, диверсифицированный инвестиционный портфель.

В то же время участники заседания приняли решение о создании координационного офиса с целью совершенствования работы и осуществления более эффективной деятельности Наблюдательного совета, директором офиса назначен член НС Руслан Алиханов.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın "2035-ci ilə kimi Korporativ Strategiya"sı qəbul edilib

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