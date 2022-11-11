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Принц Саудовской Аравии: ОПЕК+ осторожно подойдет к вопросу о темпах добычи

Принц Саудовской Аравии: ОПЕК+ осторожно подойдет к вопросу о темпах добычи ОПЕК+ с осторожностью будет решать вопрос о темпах добычи нефти. Несколько недель назад альянс заявил о намерении сократить добычу, чем вызвал недовольство властей США.
Энергетика
11 ноября 2022 г. 16:03
Принц Саудовской Аравии: ОПЕК+ осторожно подойдет к вопросу о темпах добычи

ОПЕК+ с осторожностью будет решать вопрос о темпах добычи нефти. Несколько недель назад альянс заявил о намерении сократить добычу, чем вызвал недовольство властей США.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель-Азиз бен Сальман.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря, и по его итогам будет принято решение о дальнейших перспективах добычи. Страны-члены альянса пристально отслеживают ситуацию в мировой экономике и видят множество "источников неопределенности", сказал министр.

Цены на нефть падают с июня вследствие увеличения стоимости заимствований центральными банками мира и приверженности властей Китая политики нулевой терпимости к коронавирусной инфекции. Однако нефть Brent по-прежнему торгуется выше 95 долларов за баррель и с начала года выросла в цене на 23%. Многие трейдеры опасаются возникновения дефицита предложения на рынке нефти в декабре, когда вступит в силу введенный ЕС запрет на импорт российской нефти.

В интервью Bloomberg TV министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что "мы намерены действовать осторожно". "Следует проявить ответственность и не терять из виду потребностей рынка", - добавил он.

Принц упомянул представленный в октябре отчет Международного валютного фонда, в котором говорилось о том, что для многих экономик мира "худшее остается впереди".

Локдауны распространяются на все большее число городов в Китае, а вопрос об отказе от жестких карантинных мер еще не решен, отметил принц. "Это ведет к рецессии", - добавил он.

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Версия на английском языке Saudi oil chief says OPEC+ will stay cautious on production

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